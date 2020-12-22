Нурмагомедов – самый популярный спортсмен России в 2020 году

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признан самым популярным спортсменом страны. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что 32-летний уроженец Дагестана, набравший 10% голосов, опередил форварда «Зенита» Артёма Дзюбу (8%), теннисиста Даниила Медведева (2%), хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина (2%) и фигуристку Алину Загитову (2%).

Добавим, что в октябре этого года Нурмагомедов завершил карьеру. Он ушел из ММА с рекордом 29 боев и 29 побед.