Даниэль Кормье: Хабиб не вернется ради денег

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал информацию о возможном возвращении Хабиба Нурмагомедова.

«Уверен, он не вернется ради денег. Слышал, Дана Уайт хочет с ним встретиться и обсудить 30-й бой. Что ж, ему придется вдохновить Хабиба. Другого варианта просто нет», – приводит слова Кормье ESPN.

Ранее 32-летний уроженец Дагестана намекнул, что готов обдумать возвращение в октагон, если ему предложат 100 млн долларов.

Добавим, что он ушел из ММА с рекордом 29 боев и 29 побед.