Джонс дебютирует в тяжелом весе против победителя боя Стипе Миочич – Фрэнсис Нганноу

UFC определился с планами на американца Джона Джонса. Об этом сообщает журналист ESPN Ариэль Хельвани.

По его данным, промоушен хочет устроить реванш чемпиона в тяжелом весе Стипе Миочича и камерунца Фрэнсиса Нганноу, а победитель этой пары станет соперником 33-летнего Джонса.

Отмечается, что лига планирует организовать поединок Миочича и Нганноу на турнире, который пройдет в марте 2021 года. Другие детали не уточняются.

Добавим, что за всю карьеру в ММА Джон Джонс одержал 26 побед и потерпел одно поражение. Это случилось в 11 июля 2009 года в поединке с американцем Мэттью Хэмиллом.