Камил Гаджиев: Нурмагомедов приятно удивит нас в 2021 году

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о возможном возобновлении карьеры чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Нет, Хабиб не вернётся, но, с другой стороны, Хабиб никуда и не уходил. Как персона, он нас в 2021 году приятно удивит. Однако я не верю в его возвращение в клетку в следующем году.

А вот в 2022-м – может быть (смеётся). Может, человек просто соскучится. Тут никакие деньги или ещё что-то ни при чём. Он просто может заскучать. Он посвятил этому 20 лет своей жизни», – приводит слова Гаджиева «Матч ТВ».

Добавим, что 32-летний Нурмагомедов ушел из ММА с рекордом 29 боев и 29 побед.