Хабиб Нурмагомедов: Одно дело, когда признают эксперты, а другое – признание народа

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал итоги голосования ВЦИОМ по выбору лучшего спортсмена России в 2020 году.

«Одно дело когда вас признают эксперты, тренера, бойцы и специалисты, а другое дело – это признание народа. Спасибо Вам, что вы есть. Без вас это было бы практически невозможным», – написал 32-летний уроженец Дагестана в своем Instagram.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов, набравший 10% голосов, опередил форварда «Зенита» Артёма Дзюбу (8%), теннисиста Даниила Медведева (2%), хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина (2%) и фигуристку Алину Загитову (2%).

Добавим, что в октябре этого года Нурмагомедов завершил карьеру. Он ушел из ММА с рекордом 29 боев и 29 побед.