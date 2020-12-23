Магомедшарипов свой следующий бой в UFC проведет в марте

Забит Магомедшарипов, выступающий в полулегкой весовой категории, свой следующий поединок в UFC проведет в марте следующего года.

«Планируется, что Забит выступит в марте. UFC предложил варианты», – сообщил менеджер российского бойца Ризван Магомедов в интервью ТАСС.

Также Магомедов отметил, что в будущем Забит может провести поединок против корейца Чон Чхан Сона по прозвищу «Корейский зомби».

9 ноября Магомедшарипов единогласным решением судей одержал победу над американцем Кэлвином Каттаром.