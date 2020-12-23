Хабиб стал самым упоминаемым российским спортсменом в 2020 году, опередив Дзюбу и Кокорина

Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг 20 самых упоминаемых российских спортсменов по итогам 2020 года.
Список опубликовала компания «Методология», занимающаяся мониторингом СМИ и соцсетей.
В первую тройку также попали футболисты Артем Дзюба и Александр Кокорин. Хоккеист Александр Овечкин оказался четвертым, а фигуристка Алина Загитова – шестой.
Топ-20 самых популярных российских спортсменов по версии «Медиалогии»
1. Хабиб Нурмагомедов (ММА) – 109 522 сообщений
2. Артем Дзюба (футбол) – 99 145
3. Александр Кокорин (футбол) – 82 258
4. Александр Овечкин (хоккей) – 46 355
5. Алексей Миранчук (футбол) – 41 548
6. Алина Загитова (фигурное катание) – 36 837
7. Федор Смолов (футбол) – 36 664
8. Александра Трусова (фигурное катание) – 29 671
9. Даниил Квят (Формула-1) – 28 957
10. Алена Косторная (фигурное катание) – 27 444
11. Александр Логинов (биатлон) – 26 457
12. Георгий Джикия (футбол) – 26 446
13. Евгения Медведева (фигурное катание) – 25 324
14. Даниил Медведев (теннис) – 25 263
15. Павел Мамаев (футбол) – 24 458
16. Игорь Акинфеев (футбол) – 23 959
17. Федор Чалов (футбол) – 23 839
18. Антон Миранчук (футбол) – 21 708
19. Андрей Рублев (теннис) – 21 399
20. Далер Кузяев (футбол) – 20 890