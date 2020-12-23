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23 декабря 14:59
автор: Виктор Шарафудинов

Хабиб стал самым упоминаемым российским спортсменом в 2020 году, опередив Дзюбу и Кокорина

В октябре чемпион UFC в легком весе объявил о завершении профессиональной карьеры.

Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг 20 самых упоминаемых российских спортсменов по итогам 2020 года.

Список опубликовала компания «Методология», занимающаяся мониторингом СМИ и соцсетей.

В первую тройку также попали футболисты Артем Дзюба и Александр Кокорин. Хоккеист Александр Овечкин оказался четвертым, а фигуристка Алина Загитова – шестой.

Топ-20 самых популярных российских спортсменов по версии «Медиалогии»

1. Хабиб Нурмагомедов (ММА) – 109 522 сообщений

2. Артем Дзюба (футбол) – 99 145

3. Александр Кокорин (футбол) – 82 258

4. Александр Овечкин (хоккей) – 46 355

5. Алексей Миранчук (футбол) – 41 548

6. Алина Загитова (фигурное катание) – 36 837

7. Федор Смолов (футбол) – 36 664

8. Александра Трусова (фигурное катание) – 29 671

9. Даниил Квят (Формула-1) – 28 957

10. Алена Косторная (фигурное катание) – 27 444

11. Александр Логинов (биатлон) – 26 457

12. Георгий Джикия (футбол) – 26 446

13. Евгения Медведева (фигурное катание) – 25 324

14. Даниил Медведев (теннис) – 25 263

15. Павел Мамаев (футбол) – 24 458

16. Игорь Акинфеев (футбол) – 23 959

17. Федор Чалов (футбол) – 23 839

18. Антон Миранчук (футбол) – 21 708

19. Андрей Рублев (теннис) – 21 399

20. Далер Кузяев (футбол) – 20 890

источник: «Медиалогия»
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