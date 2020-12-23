Петр Ян: В идеале: февраль – Стерлинг, май – Диллашоу

Российский боец Петр Ян подвел итоги уходящего 2020 года, а также сообщил о том, что в ближайшее время надеется провести поединки против американцев Алджамейна Стерлинга и Ти Джея Дилашоу.

«Для многих этот год, действительно, был сложным, – цитирует Яна Overtime.life – Для меня он стал самым плодотворным -- я забрал пояс UFC, у меня родился сын. Это был мой год, поэтому грех жаловаться.

Если нужно выделить кого-то из спорта, то это Хабиб Нурмагомедов. Нельзя отрицать, что в спорте он делает вещи.

Когда поклонникам ждать мой следующий бой? В идеале: февраль – Стерлинг, май – Диллашоу.

В 2021 году хочу сделать пару защит. Перед каждым боем на каком-то ментальном уровне ощущаю, что это мне по силам. Возраст и все остальное позволяют работать. У меня своя система подготовки, я побеждаю на этом багаже знаний, характере и давлении.