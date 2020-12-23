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23 декабря 18:26
автор: Виктор Шарафудинов

Петр Ян: В идеале: февраль – Стерлинг, май – Диллашоу

Чемпион UFC в легчайшем весе рассказал о своих планах.

Российский боец Петр Ян подвел итоги уходящего 2020 года, а также сообщил о том, что в ближайшее время надеется провести поединки против американцев Алджамейна Стерлинга и Ти Джея Дилашоу.

«Для многих этот год, действительно, был сложным, – цитирует Яна Overtime.life – Для меня он стал самым плодотворным -- я забрал пояс UFC, у меня родился сын. Это был мой год, поэтому грех жаловаться.

Если нужно выделить кого-то из спорта, то это Хабиб Нурмагомедов. Нельзя отрицать, что в спорте он делает вещи.

Когда поклонникам ждать мой следующий бой? В идеале: февраль – Стерлинг, май – Диллашоу.

В 2021 году хочу сделать пару защит. Перед каждым боем на каком-то ментальном уровне ощущаю, что это мне по силам. Возраст и все остальное позволяют работать. У меня своя система подготовки, я побеждаю на этом багаже знаний, характере и давлении.

Я вижу картину боя, умею перестраиваться, ломать, преодолевать. Но сейчас хочу поменять место сборов и подготовки, чтобы держать свой уровень непредсказуемости».

27-летний Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе, победив 12 июля бразильца Жозе Алдо техническим нокаутом.

Всего в активе россиянина 15 побед и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах.

источник: OVERТАЙМ
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