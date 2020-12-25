Исмаилову после массовой драки грозит ответственность за мелкое хулиганство

Бойцу смешанного стиля Магомеду Исмаилову грозит административная ответственность за мелкое хулиганство.

- В настоящее время бойца Исмаилова опрашивают полицейские. Ему грозит административная ответственность по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»), санкции которой предусматривают наказание в виде штрафа либо ареста до 15 суток, - цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Напомним, что во время турнира произошла массовая драка, которую спровоцировали Магомед Исмаилов и Владимир Минеев. После инцидента Исмаилов был доставлен в отделение полиции для разбирательства.