Камил Гаджиев: Если бы знал, чем все обернется, никогда бы Минеева в клетку не пустил (видео)

Президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал конфликт между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым, который обернулся массовой дракой с привлечением сотрудников полиции.

- Это была импровизация от Минеева в чистом виде. Он сидел-сидел, увидел, что Мага здесь, захотел вызов кинуть. Кто ему откажет? Тем более, понимали, что это для зрителей на арене. Но если бы знал, чем все обернется, никогда бы его в клетку не пустил. Не они спровоцировали драку. Если бы между ними все оставалось, ничего бы не было. Но дело в знакомых, болельщиках. Всегда есть люди, которые болеют за Вову или Магу, а есть просто хулиганы, которые ищут повод где-то подраться, - сказал Гаджиев корреспонденту «Советского спорта». .

Добавим, что после инцидента Исмаилов был доставлен в отделение полиции для разбирательства. Позже стало известно, что ему грозит административная ответственность за мелкое хулиганство.