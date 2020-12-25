На Исмаилова был составлен протокол за мелкое хулиганство после драки с Минеевым

На бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова был составлен административный протокол за мелкое хулиганство после потасовки с Владимиром Минеевым, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Спортсмену грозит денежный штраф, либо арест на 15 суток.

Напомним, что в четверг в Москве состоялся турнир AMC Fight Nights Global Winter Cup, во время которого произошла массовая драка в октагоне, которую спровоцировали Исмаилов и Минеев. После инцидента Исмаилов был доставлен в отделение полиции для разбирательства.

Добавим, что в 2018 году спортсмены проводили поединок в рамках турнира Fight Nights Global 90. Бой завершился вничью раздельным решением судей.