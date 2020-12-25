Шлеменко считает, что Минеев спровоцировал драку с Исмаиловым

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал драку между бойцами смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

«Такие вещи однозначно не красят, конечно же, это удар по ММА. Из боев без правил смешанные единоборства стали спортом, а такие движения ведут нас обратно. Я считаю, что вся эта ситуация была спровоцирована, и в большей степени спровоцирована Минеевым. Потому что он уже не знает, что сделать для получения боя с Магой Исмаиловым. И если детально разбираться, он ударил микрофоном Магу, нанес первое касание.

Я считаю, что зачинщиком всей этой ситуации был Владимир. Он вышел и начал вести себя очень пафосно и высокомерно», - передает слова Шлеменко РИА Новости.

Напомним, что в четверг в Москве состоялся турнир AMC Fight Nights Global Winter Cup, во время которого произошла массовая драка в октагоне, которую спровоцировали Исмаилов и Минеев. После инцидента Магомед был доставлен в отделение полиции для разбирательства, на него был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

Добавим, что в 2018 году спортсмены провели поединок в рамках турнира Fight Nights Global 90. Бой завершился вничью раздельным решением судей.