Президент союза ММА России: Драка Исмаилова и Минеева не имеет отношения к смешанным единоборствам

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин прокомментировал драку между бойцами смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

«Этот инцидент не имеет ничего общего с нашим видом спорта и его идеологией. Эта драка не имеет никакого отношения к основным постулатам развития физической культуры и спорта. Поэтому я и близко не хочу связывать произошедшее со смешанными боевыми единоборствами», - цитирует Габдуллина ТАСС.

Напомним, что в четверг в Москве состоялся турнир AMC Fight Nights Global Winter Cup, во время которого произошла массовая драка в октагоне, которую спровоцировали Исмаилов и Минеев. После инцидента Магомед был доставлен в отделение полиции для разбирательства, на него был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

Добавим, что в 2018 году спортсмены провели поединок в рамках турнира Fight Nights Global 90. Бой завершился вничью раздельным решением судей.