Менеджер Исмаилова: Если бы это была постановка, то обоим нужно было бы давать Оскара

Азамат Бостанов, представляющий интересы Исмаилова прокомментировал потасовку своего клиента с Минеевым.

— Если бы это была постановка, то обоим актерам нужно было бы давать Оскара. Ни один из них не хотел, чтобы были те последствия, которые были. Просто страсти и эмоции между обоими бойцами уже давно напряжённые, все знают про их нелегкие отношения. Добавляет накала тот факт, что в их поединке была ничья. Сейчас Мага стал свободным агентом, и этот бой на поверхности, он очевиден, это самый ожидаемый бой 2021 года, так что просто будем его ждать. Повторюсь, вся эта история — чистой воды импровизация, — цитирует Бостанова News.ru.

Напомним, что в четверг в Москве состоялся турнир AMC Fight Nights Global Winter Cup, во время которого произошла массовая драка в октагоне, спровоцированная Исмаиловым и Минеевым. После инцидента Исмаилов был доставлен в отделение полиции для разбирательства, на него был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.