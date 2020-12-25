Брат Магомедшарипова: Забит терпеливо ждет, что предложит UFC

Хасан Магомедшарипов, брат Забита Магомедшарипова, рассказал, что российский боец старается не переживать из-за проблем в UFC.

- Настроение, конечно… Мы ко всему относимся как к должному. Значит, это такое испытание. На все воля Всевышнего. Сейчас терпеливо ждем, что предложит UFC. От нашего настроение ведь ситуация не меняется, поэтому зря переживать и нервничать не хотим, - приводит слова Хасана Магомедшарипова «РИА Новости».

Ранее менеджер российского бойца Ризван Магомедов сообщил, что Магомедшарипов, выступающий в полулегкой весовой категории, свой следующий поединок в UFC проведет в марте 2021 года.

Добавим, что в активе 29-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение. В UFC он выступает с 2017 года, одержав шесть побед в шести поединках.