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26 декабря 06:28
автор: Юрий Нечаев

Поединок Чимаев - Эдвардс возглавит турнир UFC 20 января

Мероприятие пройдет на «Бойцовском острове».

Уроженец Чечни, выступающий за Швецию, Хамзат Чимаев и англичанин Леон Эдвардс встретятся в главном поединке турнира UFC, который пройдет 20 января 2021 года.

Пресс-служба промоушена опубликовала постеры, посвященные трем турнирам организации в январе следующего года.

Напомним, что бой должен был возглавить турнир UFC Вегас 17, который прошел в Лас-Вегасе 20 декабря, но был отменен из-за коронавируса у британца.

Чимаев дебютировал в UFC в июле 2020 года и успел провести в промоушене три поединка, во всех одержав досрочные победы.

Всего в ММА 26-летний боец выиграл девять боев из девяти.

В активе 29-летнего Эдвардса 18 побед при трех поражениях в поединках по правилам смешанных единоборств.

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