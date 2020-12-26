Поединок Чимаев - Эдвардс возглавит турнир UFC 20 января

Уроженец Чечни, выступающий за Швецию, Хамзат Чимаев и англичанин Леон Эдвардс встретятся в главном поединке турнира UFC, который пройдет 20 января 2021 года.
Пресс-служба промоушена опубликовала постеры, посвященные трем турнирам организации в январе следующего года.
A holiday present ~* no other 🎄— UFC (@ufc) December 25, 2020
pic.twitter.com/Ol2DRGZ3om
Напомним, что бой должен был возглавить турнир UFC Вегас 17, который прошел в Лас-Вегасе 20 декабря, но был отменен из-за коронавируса у британца.