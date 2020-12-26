Даниэль Кормье: Хабиб может вернуться только ради боя с Сен-Пьером

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал возможное возвращение россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Мы общаемся, но я не спрашиваю у него о планах на будущее. Не хочу каждый раз поднимать эту тему. Но мне кажется, что Хабиб может вернуться только ради боя с Сен-Пьером.

Слышал, что Уайт (глава UFC – прим. Редакции) хочет убедить его провести 30-й бой. Все зависит от предложения. Смогут ли они договориться? Честно говоря, не знаю», – цитирует американца MMA Fighting.

Ранее Нурмагомедов намекнул, что может обдумать возвращение в октагон, если ему предложат 100 млн долларов.

Добавим, что он ушел из ММА в статусе чемпиона UFC в легком весе. На его счету 29 боев и 29 побед.