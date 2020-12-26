Исмаилов и Шлеменко могут провести бой в августе 2021 года

Рамазан Исмаилов, брат российского бойца ММА Магомеда Исмаилова, прокомментировал информацию о возможном поединке против экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.

«У нас в приоритете Александр Шлеменко. По узнаваемость и медийности у Шлеменко и Минеева разовый уровень. У Шлеменко очень большая аудитория. У Магомеда было два тяжёлых боя за короткий период. Мы рассчитываем провести бой ближе к августу», – цитирует Рамазана Исмаилова ТАСС.

Добавим, что за всю карьеру в ММА 36-летний Шлеменко одержал 59 побед и потерпел 13 поражений. У 34-летнего Исмаилов – 17 побед и два проигранных поединка.