«Начал выпендриваться, получил в борщ». Орловский – о поражении от Федора Емельяненко

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский вспомнил о поражении от россиянина Федора Емельяненко.

«Почему позволил себя нокаутировать? В праздник ругаться нельзя, но один раз скажу. Начал выпендриваться, получил в борщ, и, как следствие, погас свет», – сказал Орловский в эфире своего Instagram.

В данный момент на счету белорусского бойца 30 побед и 19 поражений. У 44-летнего Емельяненко – 39 побед при шести поражениях. В данный момент он выступает в американском промоушене Bellator.