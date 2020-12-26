Магомед Исмаилов: Минеев меня выбешивал, показывал неуважительное поведение

Магомед Исмаилов прокомментировал свою стычку с другим бойцом ММА Владимиром Минеевым.

В четверг 24 декабря в Москве прошел турнир AMC Fight Nights Global Winter Cup, во время которого произошла массовая драка в октагоне, которую спровоцировали Исмаилов и Минеев. После инцидента Магомед был доставлен в отделение полиции для разбирательства, на него был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

«Он меня выбешивал, показывал неуважительное поведение, – рассказал Исмаилов в интервью для своего YouTube канала «Лысый хищник». – Когда ты стоишь со мной в клетке и пытаешься сделать шум и шоу, то имей в виду, что я же могу и дернуться. Немало с кем я проворачивал этот трюк, когда делаю движение вперед.

А Минеев так дернулся, как будто сейчас побежит. Я понимаю, что он в минусах получается. Я сам не ожидал, что он так испугается. Ему надо было реабилитироваться, и он думал, что я тоже дернусь, а я не дернулся. А это уже конфликт. И вот начался бой у нас.

Обидно, что кто-то вмешался, кто-то лез. Мне очень это не понравилось, мне мешали. Люди думали, что они хотят мне помочь, но они мне мешали на самом деле. Я бы сам справился.