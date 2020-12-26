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26 декабря 19:06
автор: Виктор Шарафудинов

Магомед Исмаилов: Минеев меня выбешивал, показывал неуважительное поведение

Российский боец прокомментировал инцидент, который привел к массовой драке на турнире Fight Nights в Москве 24 декабря.

Магомед Исмаилов прокомментировал свою стычку с другим бойцом ММА Владимиром Минеевым.

В четверг 24 декабря в Москве прошел турнир AMC Fight Nights Global Winter Cup, во время которого произошла массовая драка в октагоне, которую спровоцировали Исмаилов и Минеев. После инцидента Магомед был доставлен в отделение полиции для разбирательства, на него был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

«Он меня выбешивал, показывал неуважительное поведение, – рассказал Исмаилов в интервью для своего YouTube канала «Лысый хищник». – Когда ты стоишь со мной в клетке и пытаешься сделать шум и шоу, то имей в виду, что я же могу и дернуться. Немало с кем я проворачивал этот трюк, когда делаю движение вперед.

А Минеев так дернулся, как будто сейчас побежит. Я понимаю, что он в минусах получается. Я сам не ожидал, что он так испугается. Ему надо было реабилитироваться, и он думал, что я тоже дернусь, а я не дернулся. А это уже конфликт. И вот начался бой у нас.

Обидно, что кто-то вмешался, кто-то лез. Мне очень это не понравилось, мне мешали. Люди думали, что они хотят мне помочь, но они мне мешали на самом деле. Я бы сам справился.

Я поругал своих близких за это. Есть ребята, которые не сдержались на эмоциональном фоне нашей предыстории. Я их поругал за это. Произошло как произошло.

А то, что было после, я не понимал. Там продолжали Владимира бить. Я потом пересматривал видео, мне было грустно видеть, что люди хотят бить его, так много людей хотят бить его.

Ему тоже нужно призадуматься, почему его так много людей хотели бить? Мне неприятно было видеть это. Это очень плохо, нельзя так делать. Нельзя так нападать на человека».

В 2018 году спортсмены провели поединок в рамках турнира Fight Nights Global 90. Бой завершился вничью раздельным решением судей.

источник: Youtube
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