Минеев – Исмаилову: В третий раз пытаешься что-то показать вне правил и выхватываешь (видео)

Россиянин Владимир Минеев, выступающий в среднем весе, прокомментировал драку с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

«Мага, уже в третий раз пытаешься что-то показать вне правил и выхватываешь, и друзья твои тоже», – написал Минеев в соцсети.

Ранее Минеев предложил Исмаилову провести реванш, однако, как заявил его брат, Рамазан Исмаилов, боец настроен подраться с экс-чемпионом Bellator Александром Шлеменко.

Напомним, первый бой Исмаилова и Минеева состоялся в октябре 2018 года и завершился вничью.

Добавим, что 34-летний Исмаилов одержал за всю карьеру 18 побед, потерпел два поражения и провел один ничейный поединок. 30-летний Минеев имеет в своем активе 15 побед, одно поражение и одну ничью.