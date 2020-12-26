Хамзат Чимаев: Ходил без денег в кармане, кушать нечего было

Боец UFC Хамзат Чимаев, выступающий под флагом Швеции, признался, что никогда не баловал себя дорогими подарками, отметив, что до прихода в ММА испытывал финансовые проблемы.

«Ничего себе такого не покупал, у меня машины даже нет. У моего друга есть «Гелендваген», я с ним сфоткался, закинул , люди стали писать: «Ты говорил, что людям будешь помогать». А это не моя машина, у меня даже прав нет. Пока я сфокусирован на тренировках и победах.

Я пацан, который без денег в кармане ходил, кушать нечего было. Сейчас кушать есть что, деньги есть, жить где есть. Ничего такого во мне не изменилось. Тот же парень, тот же Хамзат, и буду таким всю жизнь», – заявил боец для UFC Russia.

Напомним, 20 января 2021 года Чимаев проведет поединок против британца Леона Эдвардса.

Добавим, что 26-летний чеченец дебютировал в лиге минувшим летом и успел провести в три поединка, одержав три победы. Всего за карьеру он провел девять боев и одержал девять побед. В активе 29-летнего Эдвардса – 18 выигранных боев и три проигранных поединка.