Минеев вслед за Исмаиловым оштрафован на 10 тысяч рублей

Владимир Минеев вслед за Магомедовым Исмаиловым был оштрафован судом на 10 тысяч рублей.

24 декабря на турнире Fight Nights Global: Winter Cup в Москве российские бойцы затеяли потасовку, что привело к массовой драке, в которую оказались вовлечены другие гости и зрители турнира.

«Суд признал Владимира Минеева виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ («Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния»). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей», – заявил в интервью ТАСС представитель Кунцевского суда Москвы.

Ранее аналогичный штраф с такой же формулировкой был выписан Исмаилову.

Стоит напомнить, что в 2018 году спортсмены провели поединок в рамках турнира Fight Nights Global 90. Бой завершился вничью раздельным решением судей.