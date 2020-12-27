Адесанья и Блахович сразятся 6 марта на турнире UFC 259

Новозеландский боец Исраэль Адесанься и поляк Ян Бахович сразятся 6 марта на турнире UFC 259.

По информации Fight Time, о вероятной организации поединка со ссылкой на менеджера и тренера Адесаньи, Юджина Бэйрмана, сообщили источники, близкие к ситуации. В то же время представители UFC пока не делали никаких официальных заявлений по этому поводу.

26 сентября 37-летний Блахович завоевал вакантный чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, победив техническим нокаутом американца Доминика Рейеса.

31-летний Адесанья в тот же вечер во второй раз защитил титул в средней весовой категории, нокаутировав бразильца Пауло Косту.