Хабиб Нурмагомедов: Ожидал, что Макгрегор будет сильнее психологически. Был немного разочарован

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился воспоминаниями о поединке против Конора Макгрегора.

«Конор много говорил во время нашего боя, но сразу переключился в режим «это просто бизнес», когда я начал давить, – цитирует Нурмагомедова MMA News. – Я был немого разочарован. Ожидал, что Макгрегор будет сильнее психологически.

Это выглядело так, словно он пытался меня успокоить и избежать серьезного избиения. Как провинившийся сын, который хочет избежать гнева своего отца. Нужно понимать, что психология – мощный инструмент».