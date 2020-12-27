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27 декабря 21:17
автор: Артур Гичунцев

Магомед Исмаилов: Минееву нужно призадуматься, почему столько людей хотели его побить

Бойцы устроили драку на турнире Fight Nights.

Российский боец ММА Магомед Исмаилов прокомментировал поведение своей команды, которая вмешалась в его стычку с соотечественником Владимиром Минеевым.

«Обидно, что кто-то вмешался. Мне мешали. Наверное, люди думали, что они хотят мне помочь, но они мне мешали. Когда я дрался с Александром Емельяненко, который на 23 кг был тяжелее меня, или со Штырковым, который вообще гигант, мне никто не помогал, я сам справился. И здесь я бы сам справился. Да, я поругал своих близких. Есть ребята, которые не сдержали себя, я их поругал. Произошло так, как произошло.

А то, что было после этого… Когда я был в клетке, я не понимал, что Владимира продолжают бить. Мне было грустно, что люди так сильно хотят бить его, что так много людей хотят бить его. Ему нужно призадуматься, почему столько людей хотели его побить Мне неприятно было это видеть. Это очень плохо, нельзя так делать, нельзя так нападать на человека. Мне неприятно, что его так били. Я его видел после, Минеев в порядке. Но он продолжает спрашивать, будем ли мы драться», – сказал Исмаилов в эфире своего YouTube-канала.

Ранее Минеев предложил Исмаилову провести реванш, однако, как заявил его брат, Рамазан Исмаилов, боец настроен на поединок с экс-чемпионом Bellator Александром Шлеменко.

Добавим, что первый бой Исмаилова и Минеева состоялся в октябре 2018 года и завершился вничью.

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Публикация от Матч ТВ (@matchtv_channel)

источник: «Советский спорт»
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