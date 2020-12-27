Порье считает, что его бой с Макгрегором может стать титульным

Бой ирландца Конора Макгрегора и представителя США Дастина Порье может стать титульным. Такое мнение выразил американский спортсмен, отметив, что нынешний чемпион организации Хабиб Нурмагомедов не вернется в смешанные единоборства.

«Хабиб – человек слова. Если он сказал, что ушел, значит, он ушел. Чувствую, что наш бой с Конором может стать титульным. В любом случае, я не думаю об этом, просто знаю, что 23 января мне предстоит встретиться с одним из лучших бойцов мира», – цитирует американца BJ Penn.

Напомним, Макгрегор и Порье проведут бой на турнире UFC 257, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).

Добавим, что за всю карьеру ирландец выиграл 22 боя и потерпел четыре поражения. У Порье – 26 побед и шесть поражений.

Что касается Нурмагомедова, то 32-летний россиянин ушел из ММА в октябре 2020 года. Ранее глава лиги Дана Уайт заявил, что проведет встречу с бойцом и постарается уговорить его провести 30-й поединок.