Глава Bellator: Хочу, чтобы Федор провел прощальный бой в Москве при 30 тысячах зрителей

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, каким он видит прощальный поединок российского бойца Федора Емельяненко.

«Мне бы не хотелось, чтобы Федор заканчивал карьеру боем, который вживую будут смотреть только сотрудники арены и официальные лица. Хочу, чтобы он провел прощальный бой перед 30 000 зрителей в Москве. Первый турнир Bellator в России, величайший боец всех времен возвращается домой, чтобы закончить карьеру и повесить перчатки на гвоздь.

Надеюсь, вакцина от Covid-19 как-то исправит сложившуюся ситуацию, и мы сможем делать турниры со зрителями.

И на таком московском турнире мы сможем включить в кард наших ребят из России — Немкова, Токова. Возможно, мы даже сделаем вывеску «Россия против остального мира», — рассказал Кокер в интервью ютуб-каналу MMAjunkie.

Напомним, 44-летний Емельяненко в поединках по правилам смешанных единоборств одержал 39 побед и потерпел шесть поражений.