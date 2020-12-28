Исмаилов не жалеет о драке с Минеевым

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов заявил, что не жалеет о потасовке с Владимиром Минеевым на турнире в Москве.

«Я не пожалел. Человеческие отношения с Минеевым? Навряд ли. Мы не подходим друг другу как люди. Между нами что-то происходит не то», — цитирует Исмаилова ТАСС.

Напомним, что в минувший четверг в Москве состоялся турнир AMC Fight Nights Global Winter Cup, во время которого произошла массовая драка в октагоне, которую спровоцировали Исмаилов и Минеев. После инцидента бойцы были доставлены в отделение полиции для разбирательства, а позднее были оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый.

Добавим, что в 2018 году спортсмены провели поединок в рамках турнира Fight Nights Global 90. Бой завершился вничью раздельным решением судей.