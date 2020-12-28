Сергей Харитонов: Зачинщиком драки с Минеевым был Исмаилов. Я бы его пожизненно дисквалифицировал

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился мнением о драке с участием Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева.

«Зачинщиком был Исмаилов. Может быть, меня многие осудят, но я бы его пожизненно дисквалифицировал. Каждый должен отвечать за свои действия. Нельзя так делать. Это страшные вещи», - цитирует Харитонова РБК.

Напомним, что в минувший четверг в Москве состоялся турнир AMC Fight Nights Global Winter Cup, во время которого произошла массовая драка в октагоне, которую спровоцировали Исмаилов и Минеев. После инцидента бойцы были доставлены в отделение полиции для разбирательства, а позднее были оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый.

Добавим, что в 2018 году спортсмены провели поединок в рамках турнира Fight Nights Global 90. Бой завершился вничью раздельным решением судей.