Адесанья – боец года по версии World MMA Awards. Хабиб не был представлен ни в одной из номинаций

Журнал Fighters Only объявил лауреатов премии World MMA Awards за достижения в смешанных единоборствах.

Бойцом года был признан чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья. В 2020-м боец, представляющий Новую Зеландию, дважды защитил свой титул. Напомним, что 7 марта он победил кубинца Йоэля Ромеро единогласным решением судей, а 27 сентября отправил в нокаут во втором раунде бразильца Пауло Косту.

Лучшим бойцом у женщин стала бразильянка Аманда Нуньес, действующая чемпионка UFC в полулегком и легчайшем весе.

Награду лучшему тренеру получил Тревор Уиттман, работающий с американцем Джастино Гэтжи.

Американец Хорхе Масвидаль получил сразу два приза – за прорыв года и за лучший нокаут. 6 июля 2019 года Масвидаль успешно завершил бой против Бена Аскрена уже на пятой секунде, оформив самый быстрый нокаут в истории UFC.