Александр Шлеменко: Бой против Конора Макгрегора дал толчок карьере Хабиба

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко считает, что поединок против Конора Макгрегора в октябре 2018 года помог Хабибу Нурмагомедову добиться большей популярности.

«Сейчас, после их боя, наверное, Хабиб и Конор оба популярны в Америке, – отметил Шлменко в интервью для YouTube-канала Оксаны Кравцовой. – Хабиб получил очень большую популярность после этого поединка, потому что после боя была эта стычка. Такого Америка не видела. Я по-разному отношусь к этой стычке, мне сложно говорить. Наверное, я все-таки не стал бы прыгать. Я считаю себя более сдержанным в этих моментах.

Давайте честно возьмем карьеру Хабиба. Если бы он выступал, предположим, в полутяжелом весе, где не было Конора Макгрегора, получилась бы такая шумиха, такой огромный бой? Скорее всего, нет. Я соглашусь, что толчок ему дал Конор.

Сейчас Хабиб – замечательный подарок для любого бойца. Любой боец гонялся бы за тем, чтобы подраться с ним. У Хабиба нет поражений. И запомнят кого? Того, кто победит его первым».

Макгрегора Нурмагомедов победил в четвертом раунде, применив болевой прием.