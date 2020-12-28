Хабиб Нурмагомедов: В UFC очень сильно хотят, чтобы я продолжал выступать

- Мы с Уайтом постоянно на связи, но возвращение не обсуждали. В UFC очень сильно хотят, чтобы я продолжал выступать. Мне они предлагают условия, уговаривают. Предлагают бойцов, условия, но им сложно удивить меня.

Ради кого готов возобновить карьеру? Ради боя с Али. Однако его с нами уже нет, - рассказал Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что в 2020 году Нурмагомедов провел один поединок. 24 октября россиянин удушающим приемом победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после боя спортсмен объявил о завершении карьеры.