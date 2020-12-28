Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу драки Исмаилова и Минеева

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал инцидент с участием Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева.

24 декабря в Москве прошел турнир AMC Fight Nights Global Winter Cup, во время которого произошла массовая драка в октагоне, которую спровоцировали Исмаилов и Минеев. После инцидента Магомед был доставлен в отделение полиции для разбирательства, на него был составлен административный протокол за мелкое хулиганство. В итоге обоих спортсменов оштрафовали на 10 тысяч рублей.

«Между ними двумя – это раскрутка, участие других – нет, – рассказал Нурмагомедов в интервью для телеканала «Матч ТВ». – Мое мнение – другие люди не должны были лезть. Многие скажут, что я не могу комментировать такое, ведь сам участвовал в подобном, но когда я выпрыгивал из клетки – я был один, на всю толпу.

Когда я прилетел с боя против Конора Макгрегора, отец сказал мне, что не поддерживает такое поведение. Он добавил, пройдет время, и я его пойму. Считаю, если я так делал – это не значит, что так можно, ведь то, что нехорошо – всегда нехорошо. Подобные драки устраивать неправильно, потому что на нас смотрит молодежь».