Хамзат Чимаев: Я выиграл все свои бои досрочно. Понятно, что у меня высокий уровень

Уроженец Чечни, выступающий за Швецию, Хамзат Чимаев уверен, что является бойцом высокого уровня.

«Я выиграл все свои бои досрочно, всех финишировал. Были у меня так себе соперники, были хорошие соперники. И всех я выиграл в одну калитку. Понятно, что у меня высокий уровень. Они знают, на что я способен. Представители UFC были у меня в зале и видели мои спарринги с пацанами. Они знают, чем я могу удивить людей», - цитирует спортсмена Sport24.ru.

Чимаев дебютировал в UFC в июле 2020 года и успел провести в промоушене три поединка, во всех одержав досрочные победы. Всего в ММА 26-летний боец выиграл девять боев из девяти.

20 января Чимаев встретится с Леоном Эдвардсом. В активе 29-летнего британца 18 побед при трех поражениях в поединках по правилам смешанных единоборств.