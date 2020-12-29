Чимаев объяснил, в чем он сильнее Усмана

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев, выступающий за Швецию, уверен, что является более сильным бойцом, чем чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман.

— Сейчас мы сфокусированы на 77 кг. В UFC хотят, чтобы я сейчас забрал пояс в категории до 77 кг, а там посмотрим.

— В 77 кг чемпионом является Камару Усман — физически и технически мощный борец. За счет чего вы его лучше?

— В стойке я лучше, бью сильнее и функционалка у меня хорошая. Я никогда не уставал на спаррингах. В физическом плане я крепкий. Считаю, что я лучше его, - приводит слова бойца Sport24.ru.

Напомним, Чимаев дебютировал в UFC в июле 2020 года и успел провести в промоушене три поединка, во всех одержав досрочные победы. Всего в ММА 26-летний боец выиграл девять боев из девяти.

20 января Чимаев встретится с Леоном Эдвардсом. В активе 29-летнего британца 18 побед при трех поражениях в поединках по правилам смешанных единоборств.