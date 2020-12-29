Магомед Исмаилов: Я хочу бой с Минеевым, но здесь должны сойтись цифры

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов заявил, что хочет провести поединок с Владимиром Минеевым.

24 декабря спортсмены устроили драку во время турнира в Москве.

«Мне нравится эта история, я хочу бой с Минеевым. Мы оставим этот шум вокруг ситуации. Но здесь должны сойтись цифры», – цитирует Исмаилова ТАСС.

Как сообщает «Профиль», бойцы встречались в октагоне в октябре 2018 года. Поединок в рамках Fight Nights Global 90 завершился вничью раздельным решением судей.

У Минеева на счету 16 поединков в MMA, из них 14 побед. Исмаилов из 20 боев выиграл 17.