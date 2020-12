Поединок между Чимаевым и Эдвардсом вновь отменен

Поединок между уроженцем Чечни, выступающим за Швецию, Хамзатом Чимаевым и британцем Леоном Эдвардсом отменен, сообщает Frontkick.

Бой должен был возглавить турнир UFC, запланированный на 20 января. Причины отмены поединка не уточняются.

Khamzat Chimaev is in fact OFF the Jan 20th card.



Sources confirm @KChimaev will no longer be fighting against @Leon_edwardsmma on #UFCFightIsland8. Reason undisclosed.



At this point, it is unclear if the fight will get rebooked for a third time. pic.twitter.com/hReq4AEo8h