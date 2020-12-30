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30 декабря 06:16
автор: Артур Гичунцев

Крылов и Анкалаев могут провести бой на турнире UFC в феврале 2021 года

Главным событием вечера станет поединок с участием Иржи Прохазки (Чехия) и Доминика Рейеса (США).

UFC начал работу по организации поединка между россиянином Магомедом Анкалаевым и представителем Украины Никитой Крыловым. Об этом сообщил журналист ESPN Брэтт Окамото.

По его данным, бой может пройти на турнире, который пройдет 28 февраля 2021 года. Место проведения ивента не уточняется.

Напомним, 28-летний уроженец Дагестана дебютировал в лучшей лиге мира весной 2018 года. За всю карьеру он выиграл 14 боев и проиграл один раз. У 28-летнего Крылова – 27 побед и семь поражений. Он выступает в UFC с осени 2018 года.

источник: «Советский спорт»
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