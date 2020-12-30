«До скорой встречи». Эдвардс обратился к Чимаеву после отмены их поединка

Британец Леон Эдвардс обратился к представителю Швеции Хамзату Чимаеву после новости об отмене их боя на турнире UFC, который пройдет в 20 января 2021 года.

«Восстанавливайся. До скорой встречи. Впрочем, я все равно хочу выступить 20 января. UFC, давайте сделаем это», – написал Эдвардс в своем Twitter.

Напомним, Чимаев дебютировал в UFC летом 2020 года и успел провести три поединка, одержав три победы. За всю карьеру в ММА 26-летний уроженец Чечни провел девять боев и одержал девять побед. В активе 29-летнего Эдвардса 18 побед при трех поражениях.