Исмаилов – о драке с Минеевым: Оставляю этот фон как разогрев нашего противостояния

Российский боец ММА Магомед Исмаилов объяснил, почему не собирается идти на примирение с соотечественником Владимиром Минеевым.

«Минеев делал всё для того, чтобы разогревать этот момент, ситуацию с нашим противостоянием. Какой смысл мне пожимать с ним руки? Я оставляю этот фон как разогрев, который он пытался устроить.

Пусть эта ситуация остаётся без рукопожатий. А когда вопрос коснётся нашего нового противостояния, то это и будет фоном для разогрева, для роликов, где мы зацепились, закусились и не пожимали друг другу руку», – заявил боец в интервью журналисту Игорю Лазорину.

Напомним, Исмаилов и Минеев уже проводили бой. Он состоялся в октябре 2018 года и завершился вничью.

Добавим, что 34-летний Исмаилов одержал за всю карьеру 18 побед, потерпел два поражения и провел один ничейный поединок. 30-летний Минеев имеет в своем активе 15 побед, одно поражение и одну ничью.