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31 декабря 08:16
автор: Артур Гичунцев

«Этот бой имеет смысл». Уайт признался, что хочет устроить реванш Нурмагомедов – Макгрегор

Первый бой состоялся в октябре 2018 года и завершился победой россиянина.

Глава UFC Дана Уайт намерен уговорить Хабиба Нурмагомедова возобновить карьеру ради ответного поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

«Если Конор выиграет у Порье, я хотел бы увидеть его реванш с Хабибом. Это бой имеет смысл», – приводит слова функционера MMA Fighting.

Напомним, 32-летний Макгрегор сразится американцем Дастином Порье 23 января 2021 года. Их поединок возглавит турнир UFC 257.

Добавим, что за всю карьеру в ММА ирландец выиграл 22 боя и потерпел четыре поражения. У Нурмагомедова – 29 боев и 29 побед. Он завершил карьеру минувшей осенью в статусе чемпиона UFC в легком весе.

источник: «Советский спорт»
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