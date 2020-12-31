«Этот бой имеет смысл». Уайт признался, что хочет устроить реванш Нурмагомедов – Макгрегор

Глава UFC Дана Уайт намерен уговорить Хабиба Нурмагомедова возобновить карьеру ради ответного поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

«Если Конор выиграет у Порье, я хотел бы увидеть его реванш с Хабибом. Это бой имеет смысл», – приводит слова функционера MMA Fighting.

Напомним, 32-летний Макгрегор сразится американцем Дастином Порье 23 января 2021 года. Их поединок возглавит турнир UFC 257.

Добавим, что за всю карьеру в ММА ирландец выиграл 22 боя и потерпел четыре поражения. У Нурмагомедова – 29 боев и 29 побед. Он завершил карьеру минувшей осенью в статусе чемпиона UFC в легком весе.