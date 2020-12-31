Петр Ян: Надеюсь в 2021 году провести три боя

Российский боец ММА Петр Ян, владеющий титулом чемпиона UFC, рассказал о планах на будущее.

«Надеюсь в 2021 году провести три боя. Сложно строить планы, учитывая все, что происходит в мире, но я очень хочу этого. Начинаю тренироваться в январе и не могу дождаться момента, когда снова выйду в октагон», – приводит слова россиянина официальный сайт лиги.

Напомним, за всю карьеру в ММА 27-летний уроженец Дудинки, выступающий в легчайшем весе, выиграл 15 боев и потерпел одно поражение. Он стал чемпионом UFC летом 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо.