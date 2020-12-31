Промоутер: В 2021 году Макгрегор приедет в Россию

Основатель профессиональной лиги кулачных боёв Hardcore Fighting Анатолий Сульянов сообщил о скором приезде в Россию бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Планируется приезд Макгрегора в Россию. Но есть два момента: первое – это пандемия, второе – его бой с Дастином Порье. Поэтому говорить пока что сложно, но приоткрою чуть-чуть завесу тайны: в следующий приезд в Россию он посетит турнир Hardcore Fighting. В качестве гостя. Мы бы мечтали хотя бы о двухраундовом поединке, но…» – приводит слова промоутера «Матч ТВ».

Напомним, Макгрегор уже приезжал в Россию. Это случилось осенью 2019 года. Он дал специальную пресс-конференцию, а также побывал в гостях у «Матч ТВ».