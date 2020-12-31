Менеджер Чимаева объяснил отмену боя с Леоном Эдвардсом

Али Абдель-Азиз, менеджер шведского бойца UFC Хамзата Чимаева, прокомментировал последние события вокруг своего клиента.

Ранее 26-летний уроженец Чечни, переболевший коронавирусом, снялся с поединка против британца Леона Эдвардса.

«Его лёгкие не восстановились на все сто процентов. Ему нужно время, поэтому он взял необходимую паузу», – приводит слова менеджера MMAJunkie.

Напомним, Чимаев дебютировал в UFC летом 2020 года и успел провести три поединка, одержав три победы. За всю карьеру в ММА он провел девять боев и одержал девять побед. В активе 29-летнего Эдвардса 18 побед при трех поражениях.