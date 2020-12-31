Бой Адесаньи и Блаховича может возглавить турнир UFC 259

UFC хочет устроить поединок между нигерийцем Исраэлем Адесаньей и поляком Яном Блаховичем. Как сообщает журналист Бретт Окамото, их бой может стать главным событием турнира UFC 259.

Напомним, 31-летний Адесанья – чемпион UFC в среднем весе. На его счету 20 боев и 20 побед. 37-летний Блахович владеет титулом в полутяжелом дивизионе. В его активе 27 побед и восемь поражений.

Ранее сообщалось, что в случае организации их поединка, на кону будет стоять титул, принадлежащий поляку.