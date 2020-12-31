Тренер Хабиба – о бое Макгрегор – Порье: Фаворит – Конор, он мастер ударной техники

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, дал прогноз на бой Конора Макгрегора и Дастина Порье.

«Фаворитом считаю Конора, потому что он более точный ударник, а перевести его в партер будет непростой задачей для Дастина. Ему придется пройти через огонь ради сокращения дистанции.

Все возможно, оба высококлассные бойцы. Но у меня фаворитом является Конор за счет его ударных навыков. Он мастер ударной техники в легкой весовой категории. Но списывать Дастина со счетов не стоит», – цитирует Мендеса AllBoxing.

Напомним, Макгрегор и Порье проведут бой на турнире UFC 257, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).

Добавим, что за всю карьеру ирландец выиграл 22 боя и потерпел четыре поражения. У Порье – 26 побед и шесть поражений.