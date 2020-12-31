Владимир Минеев: Все давно поняли, что Исмаилов избегает реванша, и один из путей – бой со Шлеменко

Российский боец ММА Владимир Минеев отреагировал на заявление Магомеда Исмаилова, который не горит желанием проводить с ним реванш.

«Все давно поняли, что он избегает боя, и один из путей побега – бой со Шлеменко. Я не думаю, что этот бой готовится.

У меня есть данные, что Шлеменко первый раз слышит об этом и не знает, что этот бой готовится. Это остается ширмой, чтобы защититься и избежать противостояния со мной.

Я понимаю, что Исмаилов конкретно избегает, бегает. Я могу от него отстать за 20 млн рублей. Пусть отдаст деньги, и тогда я оставлю его в покое.

Считаю, что, если этот бой не произойдет, Магомеду Исмаилову придется сделать медийное публичное харакири», – сказал Минеев в прямом эфире своего Instagram.