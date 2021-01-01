«Мы решили выяснить, кто лучше борется». Исмаилов рассказал о знакомстве с Чимаевым (видео)

Россиянин Магомед Исмаилов встретился с представителем Швеции Хамзатом Чимаевым. Об этом он сообщил в соцсети.

«Встретились с Хамзатом и отлично провели время. Он супер самоуверенный, и в то же время скромный, интересное сочетание. Мы решили выяснить, кто лучше борется и… это уже совсем другая история. Очень рад был тебе брат», – написал россиянин, выложив видео и фото:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Магомед Исмаилов (@maga_isma)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khamzat Chimaev (@khamzat_chimaev)

Напомним, 26-летний Чимаев выступает в UFC с лета 2020 года. За всю карьеру он провел девять боев и одержал девять побед, три из которых – в лучшей лиге мира.