Глава UFC: Масвидалю интересен бой с Ковингтоном, мы работаем над этим

Президент UFC Дана Уайт признался, что организация хочет устроить бой двух представителей США – Хорхе Масвидаля и Колби Ковингтона.

«Не думаю, что Масвидаль откажется. Ему интересен этот бой. Мы активно работаем над этим. Уверен, их противостояние станет одним из самых ярких событий в мире ММА. Не могу дождаться этого момента», – цитирует Уайта телеканал ESPN.

Напомним, за всю карьеру в ММА 36-летний Масвидаль одержал 36 побед и потерпел 14 поражений. У 32-летнего Ковингтона – 16 выигранных боев и два поражения.