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01 января 18:46
автор: Артур Гичунцев

Глава UFC: Масвидалю интересен бой с Ковингтоном, мы работаем над этим

Ранее сообщалось, что поединок может состояться на турнире UFC 258.

Президент UFC Дана Уайт признался, что организация хочет устроить бой двух представителей США – Хорхе Масвидаля и Колби Ковингтона.

«Не думаю, что Масвидаль откажется. Ему интересен этот бой. Мы активно работаем над этим. Уверен, их противостояние станет одним из самых ярких событий в мире ММА. Не могу дождаться этого момента», – цитирует Уайта телеканал ESPN.

Напомним, за всю карьеру в ММА 36-летний Масвидаль одержал 36 побед и потерпел 14 поражений. У 32-летнего Ковингтона – 16 выигранных боев и два поражения.

источник: «Советский спорт»
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